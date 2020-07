Immobilien in Düsseldorf : Handel mit Immobilien in Düsseldorf bricht ein

Düsseldorf Im ersten Halbjahr 2020 sind deutlich weniger Kaufverträge abgeschlossen worden als im ersten Halbjahr 2019. Die Preise sind trotzdem weiter gestiegen – außer für eine Art von Eigentumswohnungen.

Die Preise auf dem Düsseldorfer Immobilienmarkt sind in der ersten Jahreshälfte ungeachtet der Corona-Pandemie zwar in den meisten Teilmärkten gestiegen – der Gesamtumsatz in der Branche ist dennoch um 31 Prozent eingebrochen. Im betrachteten Zeitraum waren 18 Prozent weniger Kaufverträge abgeschlossen worden als vor Jahresfrist, hieß es im Halbjahresbericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Landeshauptstadt.