Immobilien in Düsseldorf : Bau des Vertikums hat begonnen

Immobilien in Düsseldorf

Am Martin-Luther-Platz wird ein neunstöckiges Gebäude entstehen. Auf dem Bauzaun wird der Rheinischen Post zum 75-jährigen Bestehen gratuliert. Foto: Nicole Kampe

Düsseldorf Am Martin-Luther-Platz in Düsseldorf wird ein neunstöckiges Gebäude entstehen. Mit einem Banner gratulieren die Entwickler der Rheinische Post Mediengruppe.

Der Kran ist aufgebaut, gerade laufen die Arbeiten für die Betonierung der Bodenplatte. Das Vertikum auf dem Eckgrundstück zwischen Berliner Allee und Josephinenstraße nimmt langsam aber sicher Formen an.

Und weil die Rheinische Post Mediengruppe schräg gegenüber ihre Lokalredaktion hat und in diesem Jahr 75 wird, haben die Projektentwickler von Freundlieb und Convalor einen Geburtstagszaun gestaltet. Schwarz und gelb sind die Banner, so wie es die Hausfarben der Rheinische Post Mediengruppe sind, die an den Bauzäunen hängen. Darauf geschrieben steht: „Wir gratulieren. 75 Jahre Rheinische Post.“