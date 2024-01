Wohnen und Mobilität Die wichtigsten Bauprojekte des Jahres 2024 in Düsseldorf

Im neuen Jahr stehen bei wichtigen Planungs- und Bauprojekten Entscheidungen an. Aktuell wird nicht so viel gebaut, da die Branche auf ein Absinken von Zinsen und Baukosten setzt. Aber: „Es wird 2024 viele Qualifizierungen und Workshops geben, und ich bin überzeugt, dass es richtig ist, jetzt notwendige Vorplanungen und Konzeptionierungen vorzunehmen, um durchzustarten, wenn die Krise sich abschwächt oder es Realisierungschancen für Projekte gibt“, sagt Planungsdezernentin Cornelia Zuschke. Die Hauptrolle spielt die Wohnbauoffensive von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU), der bis 2030 rund 8000 Wohnungen schaffen will. Eine Auswahl von Vorhaben.