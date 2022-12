Stadtbild in Düsseldorf Immermannstraße soll sauberer werden

Bei einem letzten Treffen in diesem Jahr wurde jetzt zusammengefasst, was in den vergangenen Monaten bereits geschehen ist. So habe sich das Clayton Hotel mehrfach mit Vertretern der Connected Mobility Düsseldorf getroffen, um gemeinsam Sharing Points für E-Scooter und Fahrräder entlang der Straße auszusuchen – auch hier wird das ewige Wildparken als Ärgernis empfunden. „Diese werden nun erst einmal temporär im Frühjahr 2023 eingerichtet. Nach einer Testphase wird ausgewertet, wie diese angenommen werden und ob sie eventuell verschoben, vergrößert oder verkleinert werden müssen“, erklärt Benjamin Tenius, Assistant General Manager am Clayton Hotel. Langfristiges Ziel sei darüber hinaus ein Fahrradweg entlang der gesamten Immermannstraße.