Stadtbild in Düsseldorf : Die Immermannstraße hat jetzt japanische Straßenschilder

Annette Klinke und Kiminori Iwama enthüllen das japanische Straßenschild an der Immermannstraße. Foto: Marc Ingel

Düsseldorf Die Aktion soll die Verbundenheit von Düsseldorf mit der japanischen Community in der Stadt unterstreichen. Auch der japanische Generalkonsul Kiminori Iwama unterstützt die Idee.

Die Idee kam aus der Bevölkerung, und die Bezirksvertretung 1 hat sie zügig auf den Weg gebracht: An der Immermannstraße haben die Straßenschilder jetzt Zuwachs bekommen, am Anfang und Ende der Straße sind Zusatzschilder in japanischer Sprache angebracht worden. Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke und Generalkonsul Kiminori Iwama haben eines davon am Donnerstag an der Ecke zur Berliner Allee enthüllt.

Mehr als 8400 Japaner leben in Düsseldorf, 600 japanische Unternehmen haben hier ihren Sitz, hinzu kommt eine große japanische Infrastruktur mit einer japanischen Schule, vier japanischen Kindergärten, dem japanischen Generalkonsulat, der japanischen Industrie- und Handelskammer sowie zahlreichen Kulturinstitutionen und Vereinen wie beispielsweise dem japanischen Club oder dem EKO-Haus – und die Immermannstraße mit seinen vielen japanischen Läden und Restaurants ist das Zentrum dieser Community. Allein schon deswegen mache es Sinn, dieses Zeichen der Verbundenheit zwischen Düsseldorf und Japan an eben dieser Stelle zu setzen, meint auch Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke. Sie könnte sich zudem gut vorstellen, dass in Düsseldorf weitere solcher Zusatzschilder in das Stadtbild passen würden, um die Internationalität der Landeshauptstadt zu unterstreichen – etwa in Gerresheim, wo es rund um die Heyestraße eine starke italienische Community gibt.