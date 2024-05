Einzelhandel in Düsseldorf Von Gummibärchen-Bratwurst und Törtchen à la Bocuse

Seit 52 Jahren gibt es bereits die Metzgerei Richartz am Ende der Münsterstraße in Rath, die seit 22 Jahren von Frank Richartz geführt wird. Als das Unternehmen gegründet wurde, gab es im Umfeld noch acht weitere Metzgereien, die aber alle nach und nach geschlossen wurden. Nur noch Richartz konnte sich behaupten. „Und das geht nur, wenn man flexibel ist, mehrere Standbeine und ein besonderes Angebot hat – und die Preise nicht überzieht“, sagt Richartz. Er ist Metzger in der dritten Generation und hat sogar im vergangenen Jahr noch eine Metzgerei in Dinslaken übernommen.