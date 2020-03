Krisensitzung am Montag : Immer mehr Theater in Düsseldorf schließen

René Heinersdorff hat seine Meinung geändert. Foto: Susanne Diesner/SUSANNE DIESNER

Düsseldorf Das Theater an der Kö zieht jetzt doch die Reißleine, ebenso das Theater Flin. Das Marionettentheater und die Komödie wollen weiter geöffnet sein.

Die Entscheidung im Theater Flin fiel am Freitagabend. Die Vorstellung im Saal, der hundert Plätze hat, war ausverkauft – aber nur 27 Gäste waren gekommen. Viele von ihnen um die 70 Jahre alt und somit Angehörige jener Bevölkerungsgruppe, die durch das Coronavirus besonders bedroht ist. Für deren Wohlergehen. befanden die Theaterleiter Philipp Kohlen-Priebe und Oliver Priebe, seien sie mitverantwortlich. Also schickten sie die Besucher wieder nach Hause und meldeten auf ihrer Facebook-Seite, dass der Spielbetrieb bis zum 29. März ruhe. Vorerst. Die Verunsicherung in den kleinen Theatern ist groß, am Montag kommen die Intendanten zu einer Krisensitzung zusammen. Nach Informationen unserer Redaktion nehmen auch Oberbürgermeister Thomas Geisel und Kulturdezernent Hans-Georg Lohe teil.

Die Anordnungen zur Regelung des öffentlichen Lebens während der aktuellen Krise treffen Privattheater wie das Flin und das Theater an der Kö besonders hart. Die wenigsten erhalten den Spielbetrieb aus Überzeugung aufrecht. Die Verzweiflung, existenziellen Schaden zu nehmen, treibt sie stattdessen an, denn den Unterstützungszusagen der Bundesregierung trauen sie nicht. Die Theater reagieren auf die prekäre Lage unterschiedlich. Während das Marionettentheater und die Komödie ankündigen, ihr Programm fortzusetzen, hat René Heinersdorff, Leiter des Theaters an der Kö, jetzt die Reißleine gezogen. Noch am Freitag hatte er versichert, alles liefe weiter wie bisher. Außerdem lud er diejenigen, die im Besitz von Karten für eine abgesagte Aufführung eines anderen Hauses sind, ein, seine Vorstellungen zu besuchen. „Ich kann mir diese Haltung nicht mehr leisten“, sagt Heinersdorff. „Wir haben 300 Karten verkauft, aber nur 80 Menschen sind gekommen. Das ist wirtschaftlich nicht zu halten.“ Der Theaterleiter und Regisseur kritisiert die staatliche Analyse der aktuellen Situation und die daraus resultierenden Vorgaben. „Die Bevölkerung wird verunsichert.“ Zugleich ärgert er sich über die „butterweichen“ Ansagen von Landes- und Bundesregierung hinsichtlich eines Hilfsprogramms für Kulturmanager und Künstler.

Untersagt sind Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen, die Absage von Veranstaltungen mit weniger als 1000 Teilnehmern wird hingegen lediglich empfohlen. Im Klartext bedeutet dies: Im ersten Fall haftet der Staat, im zweiten Fall das Theater selbst. Fatale wirtschaftliche Folgen befürchten deswegen private und freie Bühnen der Stadt, deren Vertreter am Montag im Kom(m)ödchen über ein gemeinschaftliches Vorgehen beraten wollen. „Da uns bisher niemand verboten hat zu spielen, tanzen wir weiter“, sagt Kay Lorentz, Direktor des traditionsreichen Kabaretts. Bereits engagierte Künstler müssen ihre Gage erhalten, Mitarbeiter entlohnt werden. Wenn Lorentz, dessen Haus über 200 Plätze verfügt, entscheidet, den Betrieb einzustellen, trägt er alle Kosten, inklusive Ticketpreisrückerstattungen. Zu dem Treffen haben sich die Intendanten von Marionettentheater, Komödie, Theater an der Kö, Theater Takelgarn, Theater an der Luegallee und Theater Flin angesagt. Lorentz: „So kurios es klingt, aber wir brauchen ein Verbot.“

Das sieht auch Philipp Kohlen-Priebe so, weswegen er bereits Politiker um Unterstützung gebeten hat. Weit ist er nicht gekommen. „Man hat mich auf die Homepage der Stadt Düsseldorf verwiesen. Kleinen Bühnen helfen die Hinweise jedoch nicht weiter.“ Sämtliche Kultureinrichtungen von Stadt und Land hätten in Düsseldorf die Order zu schließen; die staatliche Trägerschaft sichere deren Überleben. „Uns jedoch lässt man im Regen stehen.“