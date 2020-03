Händler und Gastronomen in Düsseldorf : Immer mehr lokale Händler setzen auf Bestell-Services

Düsseldorf Weil Restaurants und Geschäfte geschlossen bleiben müssen, bieten die Inhaber stattdessen Bringdienste an oder lassen die Bestellungen abholen.

Anfang März hatte das Düsseldorfer Unternehmen in Köln seine sechste Filiale eröffnet – wenige Tage später musste sie schließen. Schnell habe man die Idee für „Isabellas Quarantäne Lieferdienst“ entwickelt, wurde jetzt mitgeteilt: Kunden in Düsseldorf können Kuchen, Törtchen und Bio-Backwaren liefern lassen (Bestellungen: 0211 95599414). „Tagtäglich erweitern wir unser Onlinesortiment“, sagt Geschäftsführer Dominic Krätz, der teils persönlich Bestellungen ausfährt. Gründerin Isabella Krätz sagt, jetzt sei der Zeitpunkt, sich für lokale Händler einzusetzen und sich gegenseitig zu unterstützen. „Denn nur gemeinsam sind wir in der Lage, diese Krise zu überwinden.“

Wer auf französische Küche steht, ist bei der Brasserie im Stadthaus an der Mühlenstraße in der Altstadt gut aufgehoben. Dort gibt’s zum Mitnehmen unter anderem Hummerschaumsuppe mit Krabben oder auch Zwiebelquiche sowie Weine. Bestellen kann man von 16.30 bis 19.30 Uhr telefonisch oder per WhatsApp unter 0174 5241649, abholen ist bis 20 Uhr möglich. Das Schwan-Restaurant an der Ecke Stern-/Duisburger Straße bietet seine Speisen zum Abholen an, über Lieferando kann man sich das Essen bringen lassen (12 bis 19.30 Uhr, 0211 49769959). Genauso macht es das Beethoven an der Ackerstraße 106 in Flingern. Vom Veggie-Burger bis zum Speckpfannekuchen reicht das Angebot, unter 0211 6790973 kann geordert werden (12 bis 20 Uhr).