Steigende Energiepreise : Darum geraten immer mehr Düsseldorfer bei der Stromrechnung in Verzug

Darum geraten immer mehr Düsseldorfer bei der Stromrechnung in Verzug

Düsseldorf Vor allem bei Geringverdienern reicht das Geld oft nicht mehr, um die Stromrechnung zu bezahlen. Warum Betroffene Angst vor der Jahresabrechnung haben und wer ihnen helfen kann.

Die Diakonie berät eine steigende Zahl von Bürgern, die sich Energie und Strom nicht mehr leisten können. „Bereits im vergangenen Jahr betraf ein Viertel unserer rund 800 Beratungen Menschen mit Energieschulden – Tendenz weiter steigend“, sagt Uli Wagner von der Schuldnerberatung des Sozialverbands. In vielen dieser 200 Fälle hätten sich mehrere hundert Euro Schulden aufgebaut. „Der vor Kurzem beschlossene einmalige Zuschuss für Geringverdiener in Höhe von 135 Euro löst das Problem nicht, weil nur bestimmte Gruppen davon profitieren“, meint der Berater.

Zu den Betroffenen zählt Claudia Fischer (Name geändert). Die Mittfünzigerin ist alleinstehend, wurde im Verlauf der Pandemie arbeitslos. Die Nachtspeicher-Heizung in ihrer Altbau-Wohnung am Rande der Innenstadt ist veraltet. Warm wird es nur mit Hilfe von Radiatoren und die verbrauchen Strom. 75 Euro Abschlag zahlt sie im Monat. Ihre Angst gilt der Jahresabrechnung im April. „Bestimmt kommt eine hohe Nachzahlung auf mich zu“, sagt sie. Schon jetzt schuldet sie den Stadtwerken zwei Monatsraten – eine kritische Grenze, ab der auch Stromsperren drohen. 3000 solcher Sperren hat es nach Angaben der Stadtwerke 2021 gegeben.