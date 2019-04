Verfahren vor dem Amtsgericht : Imbiss-Chefin soll Großbrand verursacht haben

Düsseldorf An der Bolkerstraße war 2017 ein Millionenschaden entstanden. Das lag laut Anklage auch an nicht gereinigten Fettfiltern.

(wuk) Für einen Altstadt-Großeinsatz der Feuerwehr an Karfreitag 2017 soll eine 72-jährige Imbiss-Chefin durch puren Leichtsinn gesorgt haben. Durch das Vorheizen eines Spießbraten-Grills am Vormittag habe sie nahezu das komplette Haus in Brand gesetzt, heißt es jetzt in einer Anklage gegen die Seniorin wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das Amtsgericht will den Fall, bei dem niemand verletzt wurde, aber ein „Sachschaden in Millionenhöhe“ entstanden sein soll, am Donnerstag (11.April, 11.45 Uhr) verhandeln.