Zeichen der Integration Arabisches Straßenschild in Düsseldorf enthüllt

Und so kamen neben Wolf und dessen zweiten Stellvertreter Marko Siegesmund (SPD) auch noch viele weitere Bezirksvertreter zur offiziellen Einweihung des Zusatzschildes. Das Tuch, das das Schild verhüllte, wurde von der marokkanischen Generalkonsulin Lalla Loubna Ait Bassidi und Wolf gemeinsam entfernt. „Die wenigen Worte, die auf diesem Zusatzschild stehen, haben großen symbolischen Wert in den Augen der gesamten migrantischen Community, die rund um die Ellerstraße wohnt. Es ist eine Anerkennung der Leistung und des Erbes dieser Menschen”, sagte die Generalkonsulin. „Es ist kein Versuch einer Abgrenzung, sondern im Gegenteil ein Zeichen der Integration, der Akzeptanz und des Zusammenlebens in einer der kosmopolitischsten Städte in NRW.” Die Migranten seien in Düsseldorf willkommen geheißen worden, hätten sich ihre Zukunft aufgebaut. Und für viele ist das Gebiet rund um die Ellerstraße zur zweiten Heimat, für die zweite, dritte und inzwischen auch vierte Generation zur ersten Heimat geworden. „Sie identifizieren sich mit ihrer Nachbarschaft, sind Teil der Quartiersentwicklung, der Vielfalt und der Kultur”, so Ait Bassidi.