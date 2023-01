Vorschau Stadtbezirk 10 Mehr Wohnraum für Senioren geplant

Bauen und Wohnen Ein großes Thema ist vor allem für Hellerhof die wachsende Zahl an Senioren. „Wir haben im Stadtteil keine Angebote wie Tagespflege oder gar Altenheime“, bemängelt Cordula Klahn. Der Stadtteil wird dominiert von Einfamilienreihenhäusern, doch die Familien, die in den 60er und 70er-Jahren hierher gezogen sind, gibt es in dem Ausmaß nicht mehr. Stattdessen ist fast die Hälfte der rund 5700 Einwohner über 50 Jahre alt. Daher ist die Neuplanung des Einkaufszentrums in Hellerhof eng mit den sich veränderten Bedürfnissen verzahnt. Die aktuelle Planung beinhaltet auch neuen seniorengerechten Wohnraum – neben einem Nahversorgungsangebot. „Die Kaufkraft vieler geht mittlerweile in die Nachbarkommunen“, so Klaus Erkelenz in einer BV-Sitzung im vergangenen Jahr. Ein neues Einkaufszentrum in Hellerhof wird auch Auswirkungen auf die Infrastruktur in Garath haben, wo ebenfalls die Zahl der Senioren steigt. Thomas Butzke (FDP) verweist daher auf die Potenzialanalyse, die von der Stadt kommen soll; erst mit den Ergebnissen könne man richtig planen. „Wir müssen allgemein günstigen Wohnraum schaffen, um auch jüngere Menschen wieder in unseren Bezirk zu ziehen“, sagt Cordula Klahn.