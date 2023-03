Wettbewerb in Düsseldorf Im Stadtbezirk 1 werden blühende Oasen gesucht

Die Düsseldorfer Grünen im Stadtbezirk 1 suchen die schönsten und insektenfreundlichsten Gärten, Baumscheiben und Balkone. Die besten werden ausgezeichnet, es winken attraktive Preise. Der Wettbewerb läuft bis zum 1. August. „Bereits bei unserem ersten Wettbewerb 2021 haben wir festgestellt, dass es sehr viele grüne und bunte Oasen in unserem Stadtbezirk gibt“, so Bernadette Niehaus, Initiatorin des Wettbewerbs und Co-Sprecherin der Stadtbezirksgruppe 1 der Grünen. „Je mehr Menschen am Wettbewerb teilnehmen, desto attraktiver wird die Nachbarschaft, und so gewinnen letztlich alle.“