Auschuss-Sitzung : Im Rathaus gab es bereits die ersten Abschiede

Düsseldorf Noch treffen sich die Ausschüsse des alten Rates zu turnusmäßigen Sitzungen. Für einige Politiker sind es nach der Wahl Abschiedstreffen. Für andere eine Gelegenheit, über Siege, Niederlagen und Bündnisse zu sprechen. Eindrücke vom Montagnachmittag.

Die Blumen auf der Verwaltungsbank liegen bereit, als Rüdiger Gutt, Vorsitzender des Ausschusses für öffentliche Angelegenheiten, am Montagnachmittag den Plenarsaal betritt. Mehr als drei Jahrzehnte gehörte der Mann, der bis vor kurzem Fraktionschef der Christdemokraten war, dem Gremium an. Dass es sich an diesem Montag trifft, liegt an einer Ungleichzeitigkeit. Denn die Legislaturperiode des alten Rates läuft noch sechs Wochen, obwohl der neue seit Sonntag gewählt ist.