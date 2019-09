Mehr OGS-Plätze : Bitte einen Ganztag ohne Wartelisten

Meinung Düsseldorf 675 zusätzliche Ganztagsplätze für Grundschüler zu Schuljahresbeginn sind ein Wort. Die Stadt verlässt damit die jahrelang gültige Vorgabe, wonach es bei steigender Bevölkerung bereits ein Erfolg ist, die Quote (zuletzt 63 Prozent eines Jahrgangs) wenigstens zu halten.

Damit reagiert das Rathaus auf jede Menge Frust, für den die Wartelisten im Offenen Ganztag bei vielen Eltern Jahr für Jahr sorgen. Schließlich kann nicht jeder nach dem Ende der Kita-Zeit, an deren Ende die Betreuungszeiten oft passgenau sind, Großeltern (re-)aktivieren oder den Arbeitgeber davon überzeugen, ab sofort wieder weniger arbeiten zu wollen (bzw. zu müssen). Ganz abgesehen davon, dass in der Rhein-Metropole mit ihren teuren Mieten und Immobilienpreisen für viele Paare jeder Cent am Ende des Monats zählt. Ziel muss es sein, Angebot und Nachfrage im Offenen Ganztag auch bei steigenden Schülerzahlen möglichst rasch zur Deckung zu bringen. Dabei sollten allerdings Land und Bund die Kommunen nach Kräften unterstützen.