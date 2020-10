Wohnungsbau in Düsseldorf : Wohnungsbau am Quellenbusch im Eiltempo

An der Cottbusser Straße entstehen sechs Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen für Senioren sowie eine Tagespflegeeinrichtung. Foto: Stadt Düsseldorf

Gerresheim An der Cottbusser und der Pirnaer Straße entstehen ab diesem Herbst 20 neue Wohnhäuser mit fast 200 Wohnungen. Auf das Mehr-Generationen-Wohnen wird Wert gelegt.

Von Marc Ingel

Es ist sicher nicht ganz auszuschließen, dass eines Tages wirklich auf dem Glashüttengelände in Gerresheim Häuser gebaut werden. Doch angesichts der jahrelangen Verzögerungen unken im Stadtteil nicht wenige, dass eher der Berliner Flughafen eingeweiht wird, als dass ein Neubürger im Glasmacherviertel seine Einweihungsparty feiert.

Wie so etwas durchaus rasch funktionieren kann, zeigt sich an anderer Stelle in Gerresheim: Zwischen Torfbruch- und Dreherstraße entsteht seit einigen Jahren das Neubaugebiet Quellenbusch, 800 Menschen sollen es einmal sein, die hier leben werden. Und der Baufortschritt geht zügig voran. In der Bezirksvertretung 7 wurde zum Beispiel zuletzt der Bau von sechs viergeschossigen Mehrfamilienhäusern mit Wohnungen für Senioren sowie einer Tagespflegeeineinrichtung an Torfbruch- und Cottbusser Straße auf den Weg gebracht. Bauherr ist die Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft. „An der Cottbusser Straße sind 60 Wohnungen für Senioren geplant, jeweils zur Hälfte freifinanziert und gefördert“, erläutert Avi Spievak von den ausführenden RKW-Architekten. Es sollen an der Torfbruchstraße jedoch ebenso 30 Wohnungen für Azubis und das Pflegepersonal entstehen. „Tagespflegeeinrichtung und ein Café fungieren als Treffpunkt und als Bindeglied zwischen der benachbarten Bebauung und dem Seniorenwohnen“, so Spievak.

Das Bauprojekt ist bezeichnend für das Wohngebiet. Gleich mehrere Mehr-Generationen-Projekte wurden hier realisiert, die Initiative „Wohnen mit Kindern“ ist gerade dabei, die dritte gemeinschaftliche Neubau-Wohnanlage für 25 Parteien zu errichten, die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

In der gleichen Sitzung der Bezirksvertretung wurde auch der Bauantrag für insgesamt 14 neue Wohnhäuser an der Pirnaer Straße abgesegnet, insgesamt sollen hier 86 neue Wohnungen entstehen. Die Interboden-Gruppe will ihr zweites „Vilis“-Quartier errichten. 50 freifinanzierte Eigentumswohnungen und 36 preisgedämpfte Mietwohnungen von zwei bis fünf Zimmern sind geplant. „Das Quartier besticht durch ein Gebäudeensemble, das eher an Stadthäuser erinnert, und einen direkten Bezug zum idyllischen Grünzug hat. Der zentrale Quartiersplatz wird zum Treffpunkt für die Bewohner werden“, verspricht Projektleiter Markus Werner. „Vilis“ am Quellenbusch bietet den Bewohnern auch App-gesteuerte Servicedienstleistungen an. Über die App könnten sich die Nachbarn untereinander vernetzen und auf wichtige Informationen und Services, wie beispielsweise die automatisierte Paketannahme oder einen Wäscheservice, zugreifen.