Düsseldorf : Stadtdechant: Weiteres Verfahren eingestellt

Düsseldorf (jj) Im Fall des beurlaubten katholischen Stadtdechanten Ulrich Hennes ist ein weiteres Verfahren eingestellt worden. Bereits Anfang Mai hatte die Staatsanwaltschaft ein Verfahren wegen möglicher sexueller Belästigung eines erwachsenen Praktikanten im Jahr 2012 „mangels eines Tatnachweises“ eingestellt.

Mit Blick auf den aktuellen Vorgang sagte Staatsanwältin Britta Zur auf Anfrage unserer Redaktion: „Es hat in diesem Fall keine Straftat vorgelegen.“ Das 2012 betreffende Verfahren hatte im März zur Beurlaubung des Stadtdechanten durch das Erzbistum Köln geführt. Laut Zurs Angaben gibt es jenseits der beiden eingestellten Vorgänge noch ein weiteres offenes Verfahren. Dieser Vorgang habe die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft am 10. April erreicht. Einzelheiten nannte die Staatsanwältin nicht. Das Erzbistum hatte die Beurlaubung des ranghöchsten katholischen Geistlichen in der Landeshauptstadt nach der ersten Einstellung von Anfang Mai aufrechterhalten – „mit Blick auf noch laufende staatsanwaltschaftliche sowie kirchenrechtliche Verfahren“.