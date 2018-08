Im Ehrenhof Düsseldorf gibt’s Kunst aus 1000 Jahren

Düsseldorf Das Museum Kunstpalast in Düsseldorf hat eine umfangreiche Sammlung, die einen Ausflug wert ist. Am Donnerstag ist für jedermann freier Eintritt.

Das Museum Kunstpalast (MKP) ist im Umbruch. Wer sich dem Ehrenhof von der Altstadt aus nähert, dem fällt sofort die Weite auf. In der Mitte erstrecken sich Wege und wunderschön bepflanzte Beete. Gleich links befindet sich das NRW-Forum, Richtung Norden folgt das in zwei Flügeln untergebrachte Museum Kunstpalast (MKP) mit dem runden Brunnen in der Mitte.