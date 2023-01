Schulbau in Düsseldorf So sieht Heerdts erste Gesamtschule aus

Nur wenige Tage nach dem Startschuss für das neue Luisen-Gymnasium an der Völklinger Straße (Kosten: gut 100 Millionen Euro) wurde am Dienstag in Heerdt der Grundstein für das nächste ambitionierte Düsseldorfer Schulbauprojekt gelegt. 68,2 Millionen Euro investiert die Stadt in eine neue Gesamtschule mit Sporthalle an der Aldekerkstraße. Es wird der erste Standort dieses Schultyps im Linksrheinischen sein. Lange war darum gerungen worden, denn zu Beginn der Debatte hatte es unterschiedliche Akzente bei der Frage gegeben, ob im Westen nicht auch ein weiteres Gymnasium denkbar sei. Doch das ist lange her. Inzwischen herrscht parteiübergreifend Einigkeit darüber, dass eine Gesamtschule ein Gewinn ist. „Wir brauchen hier eine solche Schule, auch wegen des enormen Zuzugs“, sagte CDU-Ratsherr Giuseppe Saitta.