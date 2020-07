Retaurants in Düsseldorf : Wie in der eigenen Küche

Wie in der eigenen Küche

Retaurants in Düsseldorf

Pempelfort Mit „The Kitchen“ gibt es im Herzen von Pempelfort ein neues Restaurant. Die neuen Inhaber haben eine ehemalige Bäckerei umgebaut.

Eigentlich hatten Serkan Türkoral und Fatih Ayoglu die Eröffnung ihres Restaurants für das Frühjahr geplant, aber dann kam ihnen Corona dazwischen. Nun wollten sie nicht länger warten und haben in der vergangenen Woche das „The Kitchen Düsseldorf“ eröffnet. Türkoral hat die Immobilie in der Tußmannstraße vor eineinhalb Jahren ersteigert und gemeinsam mit seinem Freund Ayoglu, einem erfahrenen Gastronomen, das Konzept entwickelt. „Daraus ist ein echtes Herzensprojekt geworden, weil wir alle unsere Ideen umsetzen konnten“, sagt Ayoglu.

Dass sich in den Räumlichkeiten eine Bäckerei befand, kann man sich beim Betreten des Restaurants kaum vorstellen. „Wir haben alles neu gemacht, von der Fußbodenheizung über die Inneneinrichtung bis hin zur Küche, die technisch auf dem neuesten Stand ist“, erläutert Türkoral. Blickfang sind nicht nur die Säulen, die große Theke und ein auffälliges Weinregal in Rostoptik, sondern auch die mediterranen Grünpflanzen, die als Dekoration in hübschen Töpfen von der Decke herabhängen. Normalerweise wäre innen Platz für etwa 40 Gäste, derzeit allerdings aufgrund der Abstandsregeln nur für etwas mehr als die Hälfte. Es gibt aber bei schönem Wetter viel Platz auf der großen Außenterrasse – hier stehen mit genügend Abstand rund 60 Plätze zur Verfügung.