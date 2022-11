Unruhe in den Schulgemeinden : Unbekannte sollen Grundschüler in Düsseldorf angesprochen haben

Gerresheim Mitteilungen über eine gezielte Ansprache von Kindern haben Familien und Schulleiter sensibilisiert. Was die Polizei bislang zu den Vorgängen sagen kann.

Berichte über eine gezielte Ansprache von Grundschul-Kindern durch Fremde sorgen in Gerresheim für Unruhe in den Schulgemeinden. In einer Nachricht an die Eltern schreibt Janine Fritzemeier-Kollath, Leiterin der Ferdinand-Heye-Schule: „Wir sind ... informiert worden, dass in den vergangenen Tagen Kinder aufgefordert worden sind, in ein Auto zu steigen.“ Aktuell handele es sich um zwei bekannte Vorfälle. Den Eltern empfiehlt die Pädagogin, mit den Kindern zu besprechen, wie sie sich in einem solchen Fall verhalten. Das Kind sollte wissen, „dass es in Ordnung ist, wenn es verweigert, in ein fremdes Auto zu steigen beziehungsweise mitzugehen“. Auch in der Schule werde man mit den Kindern darüber sprechen.