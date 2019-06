Kritik der CDU : Im Düsseldorfer Rathaus müssen Männer zum Wickeln aufs Damen-WC

Düsseldorf Seit 15 Monaten gibt es in der Landeshauptstadt eine Initiative für mehr Wickel- und Stillmöglichkeiten. Vor allem in öffentlichen Gebäuden hat sich aber bislang wenig getan. Das kritisiert vor allem die CDU.

Für Eltern kleiner Kinder kann Düsseldorf ein wenig nervig sein. Vor allem, wenn es darum geht, den Nachwuchs mal eben rasch zu wickeln oder an einem geschützten Ort zu stillen. Vor mehr als einem Jahr hatte die CDU-Ratsfraktion Verbesserungen angemahnt – insbesondere in öffentlichen Gebäuden. Viele Mütter und Väter, darunter auch Sprecher der Düsseldorfer Kita-Eltern, hatten sich hinter die Forderung gestellt. Doch passiert ist nach Einschätzung der Christdemokraten bislang wenig. „Eltern wollen nicht erst auf ein flächendeckendes Konzept der Verwaltung warten“, sagt Ratsfrau Sabine Schmidt, Vize-Vorsitzende im Gleichstellungsausschuss.

Als nach wie vor sehr unbefriedigend empfinden die Christdemokraten die Situation im Rathaus. Einen Still- und Fütterraum gebe es dort überhaupt noch nicht, lediglich eine Wickelmöglichkeit im Hochparterre, die aber weder ausgeschildert noch gekennzeichnet sei. „Wer tatsächlich nachfragt, erfährt, dass nur das Damen-WC über einen ausklappbaren Wickeltisch verfügt. Für Männer bedeutet das, eine ernste Hürde überwinden zu müssen“, sagt Schmidt. Das ihr geschilderte Prozedere empfindet die Gleichstellungspolitikerin als „absolut nicht angemessen“. Bislang laufe es so, dass hilfsbereite Mitarbeiter des Empfangs die Männer zum Damen-WC brächten und zunächst prüften, ob alles frei sei, um anwesende Frauen nicht zu stören. Während ein Vater oder Großvater sein Kind oder seinen Enkel wickele, halte dann ein Mitarbeiter des Rathauses vor der Tür Wache, damit in dieser Zeit keine Frau die Toilette betrete. „Ein bürgerfreundliches Rathaus in einer familienfreundlichen Stadt sollte anders funktionieren“, findet Schmidt.