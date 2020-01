Im Düsseldorfer Rathaus : Geisel empfängt Konsularisches Korps

Thomas Geisel begrüßt Doyen Jakub Jan Wawrzyniak,Generalkonsul der Republik Polen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Rund 60 Repräsentanten folgten der Einladung zum Neujahrsempfang im Jan-Wellem-Saal. 43 Ländervertretungen haben in Düsseldorf ihren Sitz.

(RP) Diplomatische Kontaktpflege im Düsseldorfer Rathaus: Rund 60 internationale Vertreter des Konsularischen Korps folgten am Montag der Einladung von Oberbürgermeister Thomas Geisel zum 21. Neujahrsempfang im Jan-Wellem-Saal.

Angeführt wurde das Konsularische Korps von Doyen Jakub Jan Wawrzyniak, dem Generalkonsul der Republik Polen in Köln. Vize-Doyen ist Claus Gielisch, Honorarkonsul des Haschemitischen Königreichs Jordanien. Von 83 konsularischen Vertretungen in ganz NRW haben allein 43 ihren Sitz in der Landeshauptstadt Düsseldorf. Da es im Jahr 2019 zahlreiche Amtswechsel in den Reihen des Konsularischen Korps gab, war es für viele Repräsentanten der erste Neujahrsempfang im Düsseldorfer Rathaus.

Geisel erinnerte in seiner Rede an den Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, das die internationale Staatengemeinschaft mit dem Holocaust-Gedenktag begeht. „Heute steht Düsseldorf für Vielfalt, Toleranz und Weltoffenheit“, sagte er. Es herrsche eine offene, aufgeschlossene und internationale Atmosphäre, in der sich Menschen aus aller Welt wohlfühlten. In der Landeshauptstadt leben mehr als 640.000 Einwohner aus mehr als 180 Ländern.

Das vergangene Jahr stand in Düsseldorf ganz im Zeichen der internationalen Zusammenarbeit. Im August begrüßte Geisel 38 Stadtrepräsentanten aus 28 Ländern. Die Bürgermeister kamen in der Landeshauptstadt zusammen und tauschten sich zu Fragen des Zusammenlebens in modernen Großstädten aus. Themen waren Mobilität, Stadtplanung und Sicherheit.

Auch die Begegnungen mit Düsseldorfer Partnerstädten standen im Fokus. Mit Warschau wurde das 30-jährige Städtepartnerschaftsjubiläum gefeiert, die „Düsseldorfer Tage in Moskau“ beschäftigten sich mit wirtschaftlichem, kulturellem und sportlichem Austausch. Zu den bislang sieben Düsseldorfer Partnerstädten kam 2019 eine weitere Partnerschaft hinzu: Im Rahmen des Japantages wurde der Vertrag mit der Region Chiba unterzeichnet.

(RP)