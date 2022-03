Veranstaltungsräume in Düsseldorf : Im Norden fehlen öffentliche Räume

Düsseldorf Durch Umbauten sind Räume, die zuvor von Vereinen genutzt wurden, weggefallen. Zudem konnten Einrichtungen in Zeiten der Pandemie nicht öffnen.

Das Problem kennen die Lokalpolitiker im Düsseldorfer Norden aus eigener Erfahrung: Es gibt zu wenige große städtische Räume, die von Bürgern und Vereinen genutzt werden können. Um die Corona-Schutzvorgaben einhalten zu können, musste die Bezirksvertretung 5 (BV) für ihre Sitzungen in den vergangenen zwei Jahren deshalb unter anderem Konferenzräume in verschiedenen Hotels anmieten. Eine Lösung, die aber für Vereine aufgrund der hohen Kosten nicht infrage kommt.

„Kirchliche Einrichtungen sämtlicher Konfessionen haben seit vielen Jahren versucht, diesen Mangel an Räumlichkeiten aufzufangen. Doch in der Pandemie mussten diese Angebote zurückgefahren werden, was die Situation noch weiter verschärft hat“, sagt Maurizio Scardino, CDU-Mitglied in der BV. Zudem seien Räume weggefallen. Der Pfarrsaal von St. Mariä Himmelfahrt in Lohausen beispielsweise wurde zu Räumen für die Kita. Der Politiker hat deshalb eine Anfrage an die Verwaltung gerichtet, um zu erfahren, welche städtischen Räume für die Öffentlichkeit überhaupt zur Verfügung stehen.