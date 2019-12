Düsseldorfer Service-Club : Jung, erfolgreich, sozial engagiert

Düsseldorf Die Mitglieder des Leo-Clubs setzen sich für Bedürftige und Umwelt ein. Wichtig ist ihnen aber auch die Freundschaft untereinander.

Die Düsseldorfer Leos blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück, sagt Vorsitzende Poppe. Sie ist 16 Jahre alt und seit neun Jahren bei den Leos aktiv – zunächst bei einem von ihr gegründeten Club in Norddeutschland. In Düsseldorf hat sie gemeinsam mit den insgesamt 23 – zum Großteil weiblichen – Mitgliedern in diesem Jahr unter anderem beim Rhine Clean Up Day mitgeholfen, Essensspenden für die Tafel gesammelt und mit Flüchtlingskindern Osternester gebastelt. „Die Ideen kommen aus dem Team, jeder kann seine Activity vorschlagen und auf den Weg bringen“, sagt Poppe.