Gastro-Test Süßes und Herzhaftes serviert mit viel Liebe

Was ist das Konzept? Das Café Liebe ist Café durch und durch. Eine Besonderheit, die das unterstreicht, verrät Betreiber Karim El Khatouti: „Es gibt während der Woche jeden Tag bis 16 Uhr Frühstück und am Wochenende bis 18 Uhr.“ Doch Gäste erwartet dort mehr als nur Frühstück. Auf der Karte werden die marokkanischen Wurzeln der beiden Betreiber mit der Küche in Flingern kombiniert, auch der Stil des Cafés sei so angehaucht, sagt Karim El Khatouti zu der Idee, die er und Mit-Betreiber Samir Ihadian hatten. Die beiden seien recht spontan zu dem Café gekommen und zögerten nicht, als Betreiber zu starten.