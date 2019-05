Schuhe, Waschmaschine, Katze : Kröte aus Südafrika erlebt Odysee auf Weg in Aquazoo Düsseldorf

Diese kleine Kröte aus Südafrika ist nach einer verrückten Odyssee im Düsseldorfer Aquazoo gelandet. Foto: dpa/Philipp Schroeder

Düsseldorf Eine kleine Kröte aus Südafrika hat in wenigen Tagen mehr erlebt, als manch einer in einem ganzen Leben. Als blinder Passagier kam sie nach Deutschland, landete in der Waschmaschine und wurde fast von einer Katze gefressen. Jetzt lebt sie im Düsseldorfer Aquazoo.

Das etwa zehn Zentimeter große Tier war als blinder Passagier im Gepäck einer Urlauberin von Südafrika nach Düsseldorf geflogen. Wahrscheinlich war das Tier in Südafrika in die Wanderschuhe der Touristin geklettert, berichtete der Zoo am Donnerstag.

Am Tag nach der Rückkehr landete die Kröte unbemerkt in der Waschmaschine. Nach dem Schleudergang kam das Tier zum Vorschein - wurde aber sofort von der Hauskatze geschnappt.

Die Besitzerin konnte die Kröte retten und brachte sie in den Aquazoo. „Wir können es selbst kaum glauben, dass das Tier das alles unversehrt überstanden hat“, sagte Aquazoo-Sprecher Philipp Schroeder.

Seit Ende März sei die Rote Kröte in Quarantäne. Allzulange werde das abgeschiedene Dasein nicht mehr dauern. Das Tier soll ein Terrarium hinter den Kulissen beziehen.

In der Ausstellung gibt es nach Zoo-Angaben keinen Platz. Rote Kröten seien im Osten von Südafrika häufig und nicht geschützt.

5000 Tiere leben im Aquazoo. Darunter sind Krokodile, Haie, Pinguine und zahllose bunte Fische. Eine halbe Million Besucher kommen pro Jahr. Der WDR hatte zuerst über die Irrfahrt der Kröte berichtet.

