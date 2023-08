Landwirtschaft in Düsseldorf Im Apfelparadies darf man selber ernten

Der viele Regen in den vergangenen Wochen hat dafür gesorgt, dass die Apfelernte in diesem Jahr mit zwei Wochen Verspätung gestartet ist. Die Wetterkapriolen konnten dem Obst aber nur wenig anhaben. „Äpfel können das gut aushalten und der Regen hatte den Vorteil, dass wir nicht beregnen mussten“, sagt Bernd Schumacher, der das Apfelparadies in Wittlaer führt. Er geht von einer sehr guten Ernte aus. „Stand jetzt, denn es kann immer noch Hagel kommen. Davor habe ich noch etwas Angst.“