Brauhaus in Düsseldorf Im Alten Bahnhof Oberkassel ist jetzt alles neu, sogar das Alt

Der Alte Bahnhof bietet innen und außen je rund 300 Plätze, viel Platz also für Publikum verschiedener Couleur. Zur EM füllt sich der Biergarten mit Fußballfans, an Altweiber kommen die Jecken, zum Tanz in den Mai das klassische Oberkasseler Publikum: Männer in Hemden, Frauen mit blondierten Haaren, Normalos aus der Nachbarschaft, mittleren Alters aber jung geblieben. „Die früheren Gäste des Clubs Chateau Rikx kommen in Scharen“, sagt Link. Die neue Party-Location im Viertel scheint nun ein denkmalgeschütztes Gebäude aus dem Jahr 1853 zu sein.