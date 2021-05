Illegale Corona-Partys in Düsseldorf : „Das ist der erste Fall, der so ausgeartet ist“

Düsseldorf Polizei und Ordnungsamt halten die Ausschreitung bei der illegalen Feier in Gerresheim für eine Ausnahme. Ein Polizist wurde bei dem Einsatz verletzt.

Die illegale Party in Gerresheim, die in der Nacht zu Sonntag von Polizei und Ordnungsdienst aufgelöst wurde, war ein Extremfall, heißt es von den Behörden am Montag. „Das ist der erste Fall, der so ausgeartet ist“, sagte ein Polizeisprecher. Ein Polizist ist bei dem Einsatz in einem Mehrfamilienhaus verletzt worden.