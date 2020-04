Düsseldorfer Einrichtungsgeschäft : Großer Kundenandrang bei Ikea-Wiedereröffnung

Am Eingang kontrollieren Mitarbeiter die Anzahl der Kunden, die in der Düsseldorfer Ikea-Filiale einkaufen. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Mittwoch öffnete auch Ikea in Düsseldorf-Reisholz wieder seine Pforten. Trotz zahlreicher Kunden blieben Zwischenfälle aus. Viele waren von der Atmosphäre in dem Geschäft überrascht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Schrader

Statt die neuesten Angebote zu präsentieren, meldete sich die markante Stimme mit dem schwedischen Akzent am Mittwoch mit einer anderen Botschaft über die Lautsprecher: „Wir schaffen das gemeinsam!“ Denn am Mittwoch öffnete auch Ikea wieder seine Pforten.

Rechtlich wäre das bereits am Montag möglich gewesen, doch wollte das schwedische Unternehmen die ersten beiden Wochentage noch nutzen, um sich auf die Hygienebestimmungen vorzubereiten. Das war auch notwendig, da viele Kunden zur Wiederöffnung in das Möbelhaus strömten.

INFO Weitere Händler in den Startlöchern Möbelhäuser dürfen unabhängig von ihrer Größe öffnen, das gilt für andere Händler mit einer Fläche von mehr als 800 Quadratmetern bislang nicht. Änderung Ab Montag dürfen diese Geschäfte jedoch ebenfalls mit reduzierter Fläche öffnen.

Überall in den Geschäftsräumen waren Hinweistafeln zur Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern angebracht, Touch-Screens abgeklebt und Acrylglas an den Informationsschaltern sowie Kassen angebracht. Die Mitarbeiter trugen mehrheitlich Mundschutz.

Foto: Christoph Schroeter 28 Bilder Corona-Krise - erste Geschäfte in Düsseldorf öffnen wieder

Sogar auf den Herrentoiletten wurden einzelne Pissoire abgesperrt, um auch dort für den notwendigen Abstand zu sorgen. Und dann war da noch das Restaurant, eines der Herzstücke des Möbelhauses. Das muss nämlich – ebenso wie der Hot-Dog-Stand – bis auf Weiteres geschlossen bleiben und war daher komplett gesperrt.

Auch wenn der stark gefüllte Parkplatz vor dem Einrichtungshaus vielleicht Schlimmeres erwarten ließ, verteilten sich die Kunden in dem Möbelhaus gut, sodass es – bis auf die mitunter langen Schlangen an den Kassen – nicht zu großen Menschenansammlungen kam. Fast schon gespenstisch leer war es in einigen Bereichen der Möbelausstellung im ersten Stock, wo die wenigen anwesenden Kunden hauptsächlich Services wie eine Küchenplanung in Anspruch nahmen.

Die Mehrheit des Kundenbetriebs spielte sich im unteren Geschoss ab, wo Dekorationen, Beleuchtung und Heimtextilien verkauft werden. Dorthin verschlug es auch Pauline Eckhardt aus Düsseldorf, die sich einen Bilderrahmen und weitere kleine Einrichtungsgegenstände kaufte. „Ich bin gerade erst umgezogen“, berichtete sie über den Grund ihres Einkaufs. Da im Online-Handel die Lieferzeiten sehr lang seien, wollte sie lieber vor Ort einkaufen.

Foto: Bretz, Andreas (abr) 69 Bilder Düsseldorf in Zeiten des Coronavirus

Auch Susanne Bertholdt aus Erkrath zog den stationären Möbelkauf den Online-Anbietern vor. „Ich gucke mir die Sachen vor dem Kauf lieber an“, erzählte sie. Sie hatte die freie Zeit in den vergangenen Wochen zur Umgestaltung ihres Zuhauses genutzt. Nun fehlten ihr noch ein Bürostuhl und ein kleiner Schrank – auch wenn es dabei nicht blieb. „Ich habe auch noch ein bisschen Kleinkram gekauft wie Haken fürs Bad oder eine Knoblauchpresse“, erzählte sie. Denn im Normalbetrieb sei es in dem Möbelhaus häufig viel zu voll, sodass man sich dann nur auf das Nötigste beschränke. „Ich fand es heute sehr angenehm hier“, sagt sie. Zudem hätten sich die anderen Kunden gut an die Abstandsregeln gehalten.