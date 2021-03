Nur noch Click&Collect : Ikea in Düsseldorf schließt die Filiale wegen Corona

Auch im Januar bereits war bei Ikea in Düsseldorf nur Click&Collect möglich. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Obwohl die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf noch knapp unter 100 liegt, hat Ikea in Reisholz seine Türen schon wieder geschlossen. Eine andere Filiale in der Nähe bleibt weiter geöffnet.

Eigentlich dürfen Geschäfte in Düsseldorf weiter geöffnet haben und per Click&Meet Kunden bedienen, solange die Sieben-Tage-Inzidenz nicht an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 liegt. In Düsseldorf liegt der Wert aktuell bei knapp über 97. Die Ikea-Filiale in Düsseldorf-Reisholz hat trotzdem schon wieder geschlossen.

„Unser Einrichtungshaus ist bis auf Weiteres geschlossen“ heißt es auf der Webseite des Möbelgeschäfts. Man biete aber weiterhin Click&Collect an, Kunden können Waren also online bestellen und in einem fest gebuchten Zeitfenster abholen. Das ist montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr möglich, heißt es dort.

Warum die Verantwortlichen für die Düsseldorfer Filiale so entscheiden haben, ist unklar. Der Ikea-Store in Kaarst etwa ist weiterhin für Click&Meet geöffnet, auf der Webseite können Termine dafür gebucht werden. Die Häuser in Köln und Wuppertal sind ebenfalls geschlossen, das Haus in Kamen bei Dortmund ist hingegen geöffnet, das in Dortmund selbt jedoch zu.

(csr)