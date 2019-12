Düsseldorfer Wirtschaft fordert Nachbesserungen : IHK will Umweltspur für Lieferdienste öffnen

Düsseldorf Die Industrie- und Handelskammer fordert Änderungen an der umstrittenen Sonderspur. Das Experiment ist aus Sicht ihres Präsidenten gescheitert. Die IHK schlägt auch eine Freigabe für Lastwagen vor – unter einer Bedingung.

Die Industrie- und Handelskammer fordert Änderungen an der dritten Umweltspur – und legt einen Katalog mit Vorschlägen vor. Präsident Andreas Schmitz hält das Experiment in seiner jetzigen Form für gescheitert. „Natürlich respektieren wir die Entscheidung des Stadtrats, an der Umweltspur festhalten zu wollen“, sagt er. „Nun gilt es, die Auswirkungen für Unternehmen, Pendler und Kunden zu mildern und dafür schlagen wir verschiedene Maßnahmen vor.“

Eine Idee: Die Umweltspur soll auch für Lieferdienste geöffnet werden, damit die parallel verlaufende Auto-Spur entlastet wird. Nach den Vorstellungen der IHK soll die Spur darüber hinaus auch für Lkw mit drei oder mehr Insassen geöffnet werden, damit etwa Umzugsunternehmen schneller ans Ziel kommen.

Info Was die IHK noch für die Umweltspur fordert Park and Ride im Umland ausbauen. Düsseldorf könnte sich an der Finanzierung beteiligen. Beschilderung der Umweltspur bereits auf der Autobahn Nutzung der Seitenstreifen neben der Nord-Umweltspur Verlegung des Radstreifens an der Fischerstr. in den Seitenraum. Neue Rheinbrücke mit Radweg und Stadtbahntrasse in den Hafen

Die Wirtschaftsverbände protestieren seit dem Start gegen den Verkehrsversuch. Die Handwerkskammer lässt aus Protest sogar die Mobilitätspartnerschaft mit der Stadt ruhen. Die IHK will sich hingegen weiter aktiv in dem Bündnis für umweltgerechte Mobilität engagieren. Die Interessensvertretung sieht es aber als ihre Aufgabe, auf Änderungen zu pochen. Schmitz berichtet von überwiegend negativen Rückmeldungen aus den Unternehmen. „Düsseldorf lebt von den Berufspendlern“, sagt er. Die Stadt müsse attraktiv für die Ansiedlung von Unternehmen, aber auch für Pendler und Einzelhandelskunden bleiben, dazu gehöre eine gute Erreichbarkeit. „Sonst sägen wir an dem Ast, auf dem wir sitzen.“ Schmitz kritisiert darüber hinaus eine misslungene Kommunikationsstrategie beim Start der dritten Umweltspur.

Die IHK setzt darauf, gemeinsam mit der Politik die Situation zu verbessern. Am Mittwoch trafen sich auf ihre Initiative erstmals die Landräte des Rhein-Kreises Neuss und des Kreises Mettmann im Rathaus mit Oberbürgermeister Thomas Geisel, um über regionale Zusammenarbeit im Verkehr zu sprechen. Ein Schulterschluss in der Region ist eines der Ziele in einem neuen Positionspapier der IHK zur Umweltspur.

Die Kammer fordert da­rüber hinaus zum Beispiel den Ausbau von Mobilitätsstationen, die Freigabe des Seitenstreifens der A46 für den öffentlichen Nahverkehr, einen Verzicht auf die geplante Umweltspur über die Corneliusstraße sowie Umplanungen bei der Umweltspur aus dem Norden. So sollen nach den Vorstellungen der IHK zwei Spuren auf der Fischerstraße für den Autoverkehr erhalten bleiben. IHK-Präsident Schmitz betont, dass die Kammer eine Verkehrswende und insbesondere den Ausbau des Nahverkehrs unterstütze, etwa durch den Bau der neuen Linie U81 zum Flughafen. Schmitz sieht als größtes Hindernis dabei nicht die Finanzierung, sondern die lange Dauer der Planverfahren für Verkehrsprojekte, die auch durch Widerstand von Anwohnern verzögert würden. Auch die Unternehmen würden bereits viel für eine Verkehrswende tun. „Der Bewusstseinswandel ist längst da“, sagt Schmitz. Die von einigen als „Erziehungmaßnahme“ verstandene Umweltspur hätte nicht vor dem Ausbau des ÖPNV kommen dürfen. „Wir zäumen gerade das Pferd von hinten auf – den Pendlern fehlen schlichtweg noch Alternativen.“

Die IHK greift Vorschläge auf, die teilweise schon geprüft werden. Die Stadtverwaltung hatte zuletzt wiederholt betont, an Verbesserungen für die Umweltspur zu arbeiten und für Ideen offen zu sein. Neuerdings gibt es zum Beispiel Radiospots, die für das Bilden von Fahrgemeinschaften werben. Denn die neuartigen Spuren sind nicht nur offen für Busse, Räder und E-Autos, sondern auch für Autos mit drei oder mehr Insassen. Außerdem hat die Stadt kürzlich die Umweltspuren auch für Reisebusse geöffnet.

Unklar sind die Aussichten für den Vorschlag, den Seitenstreifen der A46 für Linienbusse zu öffnen. Die IHK würde das zumindest für den Berufsverkehr oder bei Staus befürworten. Die Stadtverwaltung hat das NRW-Verkehrsministerium mit der Idee kontaktiert. Verkehrsminister Hendrik Wüst hat in einem Antwortschreiben zwar mitgeteilt, er finde die Idee grundsätzlich begrüßenswert – kündigt aber an, er werde das Vorhaben von den zuständigen Behörden „detailliert“ prüfen lassen. Zu einem Zeitplan gibt es keine Angaben.