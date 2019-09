Wirtschaftsforum in Düsseldorf : IHK will mehr Frauen auf Chefsesseln

Düsseldorf Ein Wirtschaftsforum fördert das Networking weiblicher Führungskräfte.

Beim Frauen-Wirtschaftsforum stehen Informationsaustausch und das Netzwerken im Vordergrund. Den Einstieg in die Gespräche lieferte Dagmar Rosenfeld, Chefredakteurin der Tageszeitung „Die Welt“. Sie gewährte Einblick in ihren persönlichen Weg an die Spitze. Ihr Rat: „Sie brauchen Unterstützer und Netzwerke“, sagt sie. Außerdem sei Authentizität ein Muss. Frauen in Führungspositionen empfiehlt sie dann wiederum, weibliche Talente zu entdecken und zu fördern. Vorbilder habe sie selbst keine, oft werde sie aber gerade danach gefragt.