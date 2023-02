Konjunktur-Umfrage im Rheinland Großer Energieverbrauch bringt große Sorgen für Unternehmen

Sieben Industrie- und Handelskammern aus dem Rheinland haben Tausende Unternehmen aus der Region nach ihrem Wohlbefinden gefragt. Die kurze Antwort würde im rheinischen Sprachgebrauch in etwa so klingen: Muss ja. „Die Wirtschaft im Rheinland zeigt sich robust, blickt aber weiterhin sorgenvoll in die Zukunft“, sagte Uwe Vetterlein, Hauptgeschäftsführer der IHK Köln, bei der Vorstellung des „Konjunkturbarometers“ am Dienstag.