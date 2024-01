IHK-Präsident Andreas Schmitz „Düsseldorf ist einer der attraktivsten Standorte in Europa“

Info

Ausbildung Andreas Schmitz wurde 1960 in Meerbusch-Büderich geboren. Nach dem Abitur machte er eine Ausbildung bei der Deutschen Bank in Mönchengladbach. Die eintönige Arbeit an den Schaltern in den Filialen langweilte ihn, daher ging er an die Uni. In Bonn studierte er sechs Jahre lang Jura und VWL, danach machte er sein zweites Staatsexamen am Oberlandesgericht Düsseldorf.

Aufstieg Mit 29 begann er seine Karriere bei der Bank HSBC Trinkaus & Burkhardt und blieb dort sein gesamtes Berufsleben. Angefangen als persönlicher Assistent, arbeitete er sich über Stationen in der Kundenbetreuung, im Aktienhandel und im Investmentbanking hoch bis zum Vorstandschef. Das war er fast zehn Jahre, dann blieb er bis 2020 Aufsichtsratschef der Bank. Seit 2016 ist Schmitz Präsident der IHK Düsseldorf. Außerdem bekleidet er Mandate in Aufsichts- und Beiräten von Eon, Deichmann und Klüh.