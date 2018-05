Düsseldorf : IHK lädt ein zum ersten Forum für Handelspolitik

Düsseldorf Erst der Brexit, dann Strafzölle der USA gegen China und eine drohende Ausweitung auf einen Handelskrieg, nunmehr verschärfte US-Sanktionen gegen Russland und deren Rückwirkung auf deutsche Unternehmen: Turbulenter kann es auf den Weltmärkten kaum zugehen. Darum geht es bald bei der Industrie- und Handelskammer. Die IHK Düsseldorf lädt für Donnerstag, den 17. Mai, von 15.30 bis 18.15 Uhr, in ihrem Hause, Ernst-Schneider-Platz 1, zum "Ersten Düsseldorfer Forum für Handelspolitik 2018" ein. "Mit unserem Forum wollen wir einen exklusiven Austausch von Unternehmern mit Experten aus Brüssel, Genf und Washington ermöglichen", sagt Gerhard Eschenbaum, stellvertretender Hauptgeschäftsführer und Leiter der Abteilung Außenwirtschaft der IHK. Die Wirtschaft müsse sich in diesen schwierigen Zeiten artikulieren. Weitere Veranstaltungen zu Spezialthemen der Handelspolitik sollen in den nächsten Monaten folgen.

Die Teilnahme kostet pro Person für IHK-Mitglieder 71,40 Euro beziehungsweise 107,10 Euro für Nicht-Mitglieder. Das Veranstaltungsprogramm sowie die Online-Anmeldung finden Interessenten unter www.duesseldorf.ihk.de, Veranstaltungsnummer 119108528.

(tb)