Wirtschaft in Düsseldorf : „Wer sich nicht impfen lässt, verhält sich unsolidarisch“

Düsseldorf Beim digitalen Jahresempfang der Düsseldorfer Industrie- und Handelskammer äußerte deren Präsident Andreas Schmitz Sympathien für eine Impfpflicht. Beim Thema Ausbildung plädiert er dafür, Anforderungsprofile zu lockern.

„Wer sich in der aktuellen Situation nicht impfen lässt, verhält sich unsolidarisch“, sagte Schmitz: „Denn sich nicht impfen zu lassen, ist keine Meinungsäußerung, sondern schlichtweg eine Missachtung seiner Mitmenschen“, fügte er hinzu – etwa der Menschen mit einem geschwächten Immunsystem, der Kinder aus bildungsfernen Schichten, die auf Präsenzunterricht angewiesen seien, oder der Menschen, die in Dienstleistungs-Berufen arbeiten. Schmitz betonte den tiefen Einschnitt, den die Pandemie für die Wirtschaft bedeutet: Die ökonomischen Folgen würden wohl erst dann abklingen, wenn das Virus besiegt sei. „Leid sind wir es allemal“, so Schmitz.

Die Industrie- und Handelskammer hatte bis kurz vor dem Termin des Jahresempfangs noch erwogen, die in der Düsseldorfer Wirtschaft besonders beliebte Veranstaltung in Präsenz im Maritim-Hotel am Flughafen durchzuführen. Erst am vergangenen Donnerstag folgte angesichts der weiter steigenden Corona-Inzidenzen die Absage. In der Vergangenheit zogen besonders prominente Gäste aus der Politik immer zahlreiche Besucher an. Auch dieses Jahr hat die IHK mit dem neuen Finanzminister Christian Lindner (FDP), der auch in Düsseldorf wohnt, einen hochkarätigen Gast aus der Bundespolitik gewonnen.