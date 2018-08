IHK-Geschäftsführerin für Female Award nominiert

Düsseldorf Die IHK-Managerin soll dafür ausgezeichnet werden, dass sie die Digitalisierung von Firmen vorantreibt. Seit gut zwei Jahren verantwortet sie Industriethemen bei der IHK als Geschäftsführerin.

Die Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf, Marion Hörsken, ist für den Digital Female Leadership Award nominiert. Die Initiative Women in Digital sucht Gründerinnen und Gestalterinnen in Unternehmen, Politik und Gesellschaft, die die Digitalisierung vorantreiben und nachhaltig prägen. Mit dem Digital Female Leader Award sollen zum dritten Mal die Geschichten und Karrierewege dieser Frauen sichtbar gemacht werden. In insgesamt sieben Kategorien werden Frauen nominiert und ausgezeichnet. In jeder Kategorie wird es drei finale Nominierte geben.