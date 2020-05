Die Kammer und die Kommunalwahl : IHK fordert Korrektur der Umweltspur

Andreas Schmitz ist Präsident der IHK in Düsseldorf. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Kammer bündelt zur Kommunalwahl ihre politischen Forderungen in einem Positionspapier. Sie betont, wie wichtig die gute Erreichbarkeit der Stadt mit dem Auto bleibt. Auch der Wunsch nach Rheinboulevard und mehr Hochhäusern bleibt bestehen.

Die Industrie- und Handelskammer hat mit Blick auf die Kommunalwahl am 13. September eine Reihe politischer Forderungen der organisierten Unternehmen in einem Positionspapier gebündelt. IHK-Präsident Andreas Schmitz will es als „Richtschnur verstanden wissen für diejenigen, die sich um ein Ratsmandat oder um das Amt des Oberbürgermeisters“ bewerben.