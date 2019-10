Diskussion um Führung der Stadt : IHK Düsseldorf fordert neues Amt

Düsseldorf IHK-Präsident Andreas Schmitz hat bereits im Mai eine Nachbesetzung im Stadtmanagement gefordert. Er hat auch eine Idee, wie es besser laufen könnte.

Die Diagnose der Überlastung deckt sich auch mit den Beobachtungen der IHK, die die Interessen von 85.000 Unternehmen in Düsseldorf und dem Kreis Mettmann vertritt. Er wolle nicht in die Rolle des alten Cato verfallen, meint IHK-Präsident Schmitz, aber er habe bereits im Mai gefordert, dass die Leitungs-Vakanz in dem für Düsseldorf so wichtigen Wirtschaftsförderungsamt schnellstens beendet werden müsse. Zudem könne man dann „direkt ein Amt für Wirtschaft und Verkehr einrichten. Denn so könnten wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und ein deutliches Signal in Sachen Handlungsfähigkeit und Wirtschaftsfreundlichkeit setzen.“ Das Thema Verkehrswende sei viel zu umfangreich und zu wichtig, um von einzelnen, ohnehin schon überlasteten Dezernaten gestemmt werden zu können.