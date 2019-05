Wirtschaftslage in Düsseldorf : Konjunktur kühlt sich ab

Düsseldorf Nur jedes fünfte Unternehmen in Düsseldorf und der Region rechnet laut einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer mit besseren Geschäften. Die Auswirkungen der weiterhin stockenden Weltwirtschaft sind zu spüren.

Ihre Geschäftslage beurteilten in der Umfrage 38,7 Prozent der Betriebe als gut und nur 13,9 Prozent als schlecht. Allerdings liegt die Differenz zwischen beiden – der so genannte Geschäftslagesaldo – mit 24,8 Punkten deutlich niedriger als noch zu Jahresbeginn (35,1 Punkte). „Dieser Rückgang betrifft alle Branchen – Industrie, Handel und Dienstleister – fast gleichermaßen“, erklärt Berghausen. Was die Erwartungen für die kommenden Monate angeht, ist das Bild noch trüber: Nur noch 22 Prozent der Betriebe rechnen mit besseren, aber jetzt 17 Prozent mit schlechteren Geschäften. „Das bestätigt den bisherigen Eindruck, dass mit hohen Wachstumsraten in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen ist“, sagt Berghausen.