Wirtschaft in Düsseldorf IHK Düsseldorf begrüßt rund 1000 Gäste zum Neujahrsempfang

Mit Promis und Podiumsdiskussionen ist die Industrie- und Handelskammer Düsseldorf am Montagabend ins neue Jahr gestartet: Beim traditionellen Jahresempfang gab es erstmals neben der Rede des IHK-Präsidenten Andreas Schmitz zwei moderierte Live-Gesprächsrunden zu aktuellen Themen. Erst diskutierte Rolf Schmitz, Aufsichtsrat beim Energieversorger Eon, mit dem früheren Eon-Chef Johannes Teyssen über die Energiekrise. Dann sprachen Metro-Chef Steffen Greubel und Burkhard Dahmen, CEO des Stahlwerkausrüsters SMS Group, über die Zukunft der Globalisierung. Rund 1000 Gäste waren der Einladung in das Maritim-Hotel am Flughafen gefolgt. Der ausgelassenen Stimmung war anzumerken, dass sich nach zwei Jahren Corona-Zwangspause alle über die „Rückkehr in Präsenz“ freuen.