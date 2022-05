Auszeichnung für Wirtschaftsexperten : IHK-Chef Gregor Berghausen ist „Düsseldorfer des Jahres“

270117 IHK: Hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen FOTO: ANDREAS BRETZ Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf wird für seinen Einsatz während der Corona-Krise für die Unternehmen geehrt. Die Rheinische Post Mediengruppe verleiht die Auszeichnung am Montag in sechs Kategorien, dazu kommt ein Sonderpreis.

Als „Düsseldorfer des Jahres“ in der Kategorie Wirtschaft wird am Montag der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, Gregor Berghausen, geehrt. Der Wirtschaftsexperte erhält die Auszeichnung für seinen großen Einsatz während der Corona-Pandemie, als die Kammer wegen der zahlreichen neuen Herausfordderungen für die Unternehmen besonders gefragt war.

Berghausen pflege eine Politik der offenen Tür, des offenen Ohrs und des offenen Lächelns, heißt es von der Jury über den Preisträger. Von Beginn der Corona-Pandemie an habe er die wirkungsvolle Koordination verschiedenster Stellen zum Wohl der Unternehmen und Arbeitnehmer koordiniert: „Teilweise bat er täglich zum Call für neue Informationen und Abstimmungen.“

„Ich fühle mich sehr geehrt, aber in aller Demut“, sagte der Preisträger unserer Redaktion. „Denn es war ja für die gesamte Wirtschaft eine enorm schwere Zeit, viele Unternehmen waren durch die Corona-Pandemie in ihrer Existenz bedroht.“ Daher sehe er den Preis „als eine Art Symbol, dass wir es gemeinsam durch diese Krise geschafft haben“, sagt Berghausen.

Der IHK-Chef weist darauf hin, dass der Zeitpunkt der nachgeholten Auszeichnung nicht besser sein könnte – denn die nächste Krise ist angesichts der Folgen des Ukraine-Krieges schon da. „Wir müssen uns jetzt mit dem gleichen Schwung wieder an den Händen nehmen und das gemeinsam angehen.“ Zusammen mit anderen Akteuren wie der Handwerkskammer und den Banken werde man auch diese Krise bewältigen.

Die „Düsseldorfer des Jahres“ werden von der Rheinische Post Mediengruppe ausgezeichnet. Am Montag wird im Ständehaus der Preis für das Jahr 2021 vergeben, nachdem die Gala im vergangenen Dezember wegen der Corona-Pandemie verschoben werden musste. Im Jahr davor war der Preis nur in Einzeltreffen verliehen worden.