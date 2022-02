Aktion im Brauhaus : Ideen für die Stadt im Kürzer-Fenster

Düsseldorf Eine Innenarchitektin stellt ihre Ideen für Minihäuser und Gärten auf Flachdächern vor – mit bunten Plakaten in den Fenstern einer Hausbrauerei in der Altstadt.

(ale) Neue Ideen für Düsseldorf sind in den Fenstern der Brauerei Kürzer an der Kurze Straße zurzeit zu sehen. Präsentiert auf farbenfroh gestalteten Plakaten kommen die Anregungen für neue Wege in der Stadtentwicklung daher. „Warum machen wir eigentlich nicht so was?“, richtet sich eine in Schreibschrift aufgedruckte Frage an die Betrachter. Und zeigt daneben comicartig grafisch dargestellt zum Beispiel ein Parkhaus mit dschungelartigem Dachgarten. Urban Gardening mit Beachbar lautet der Vorschlag für die Parkhäuser in der Stadt.