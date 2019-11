Bezirksvertretung Düsseldorf-Süd : Ideen für die Rheinufergestaltung

Heute tagt die Bezirksvertretung 9 im Benrather Rathaus.

(rö) Heute um 16 Uhr kommt die Bezirksvertretung (BV) 9 (zuständig für die Stadtteile Wersten, Holthausen, Himmelgeist, Itter, Hassels, Benrath, Reisholz und Urdenbach) zu ihrer nächsten Sitzung im Benrather Rathaus, Benrodestraße 46, öffentlich zusammen. Fast 50 Tagesordnungspunkte umfasst die Einladungsliste. Dabei sind jede Menge Themen, die für die Bürger interessant sind. Hier eine Auswahl:



Die Machbarkeitsstudie für die Umgestaltung der Rheinuferpromenade in Benrath und Urdenbach Die Politiker der BV 9 sind schon seit Jahren an dem Thema dran. Denn quer durch alle Fraktionen ist man der Ansicht, dass das Potenzial der schönen Rheinuferpromenade bei Weitem nicht ausgeschöpft ist. Alleine ein paar Bänke mehr aufzustellen, reicht da nicht. Die Stadt hat ein Büro beauftragt, Ideen zu entwickeln. Das Resultat wird heute mündlich vorgetragen.



Vorstellung des Verkehrskonzeptes Düsseldorf-Süd Auch bei diesem Thema warten die Stadtteilpolitiker schon seit Monaten ungeduldig auf die Präsentation. Die war immer wieder verschoben worden. Auch hier herrschte quer über alle Parteien die Einigkeit darüber, dass die Stadt das Verkehrsaufkommen im Süden im Ganzen untersuchen muss, bevor es immer nur zu Einzelpräsentationen kommt. Sowohl durch den geplanten Ausbau des Reisholzer Hafens wie auch die Vielzahl an neu entstehenden Wohngebieten wird es künftig mehr Verkehr auf den Straßen des Düsseldorfer Südens geben. Es gibt heute einen mündlichen Vortrag.