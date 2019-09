Dort es gibt das 365-Euro-Jahresticket : Ideen aus Wien für die Stadtplanung in Düsseldorf

Eine Strassenbahn vor der Staatsoper in Wien. Die Stadt gilt als Vorbild für moderne Verkehrsplanung. Foto: dpa/Toni Anzenberger

Düsseldorf Die Hauptstadt Österreichs ist zehn Mal zur lebenswertesten Metropole der Welt gewählt worden. Auch im Hinblick auf Verkehr kann Düsseldorf von Wien lernen.

In Wien war es am Donnerstag 21 Grad warm, in Dakar zeigte das Thermometer zehn Grad mehr an. Im Sommer, das weiß der Wiener Planungsdirektor Thomas Madreiter, kann es im Senegal auch mehr als 40 Grad heiß werden.

Warum sich der Planer dafür interessiert? Ganz einfach: Wenn Wien nichts tut, könnte die österreichische Hauptstadt im Jahr 2070 das Wetter des heutigen Dakar haben. Das sei nicht etwa eine Fantasie, sagt Madreiter, sondern die Prognose des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung.

Wien ist für Stadtentwickler eine erste Adresse, wenn es um Zukunftsfragen geht. Kein Wunder, dass es im Restaurant Tafelsilber am Mittwochabend rappelvoll wird, als Madreiter vor mehr als 230 Gästen des Bundes Deutscher Architekten in NRW über seine Stadt referiert.

Wien hat das 365-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr eingeführt. Ein Euro pro Tag, das ist gutes Marketing, aber Wien ist viel weiter und denkt breiter. Das Thema Verkehr ist nur ein, wenn auch wichtiger Baustein im Zukunftsbild der Stadt. Einer Stadt, die zehn Mal hintereinander beim bekannten Mercer-Ranking zur Stadt mit der höchsten Lebensqualität der Welt gekürt wurde. Düsseldorf wurde dort zuletzt Sechster.

Info Mehr Menschen, aber weniger Autofahrten Fakten Wien ist eine wachsende Stadt. Seit dem Fall des eisernen Vorhangs ist die Bevölkerungszahl um 400.000 auf 1,9 Millionen Menschen gestiegen. Der Anteil der Autofahrten ist gleichzeitig von 40 auf 28 Prozent gesunken. Ziel sind 20 Prozent. Den gut ausgebauten öffentlichen Nahverkehr nutzten im vorigen Jahr 966 Millionen Menschen. Mehr als 820.000 haben das Jahresticket, für das 365 Euro gezahlt wird. Oberbürgermeister Thomas Geisel fände dieses Modell auch gut für Düsseldorf. In der Innenstadt von Wien kann auf den Straßen nur maximal zwei Stunden geparkt werden.

In die Hände gespielt hat der Entwicklung eine Entscheidung aus den 60er- und 70er-Jahren. Als das Auto auf dem Vormarsch war, hat Wien sein Straßenbahnnetz nicht wie viele andere Städte aufgegeben. In den 80er-Jahren gab es eine Volksbefragung, in der sich eine Mehrheit dafür aussprach, den Bahnen an Ampeln Vorrang einzuräumen. „Die Beteiligung der Bevölkerung war enorm wichtig und hat zu einem Shift auch in der Politik geführt“, sagt Madreiter.

Wien erweiterte das Netz und startete einen U-Bahnbau, schon in den 90er-Jahren wurde eine konsequente Parkraumbewirtschaftung eingeführt. Auch bei der Planung eines neuen Viertels wurde zuletzt erst die Bahn dorthin gebracht – in Düsseldorf denkt man gleich an die Bergische Kaserne, wo es ähnlich laufen könnte.

Für Madreiter ist klar, dass zu den Einschränkungen für Autofahrer Diskussionen gehören. Er spricht im Tafelsilber von „Religionskriegen“. Gleichwohl ist die Akzeptanz für die Politik gut, weil das ÖPNV-Angebot sehr gut ist. Er selbst benutze die Wiener Mobilitäts-App gar nicht, sagt Madreiter, „weil ohnehin alle paar Minuten eine Bahn oder eine U-Bahn kommt“.

Gerade erst habe man erneut eine Befragung der Wiener durchgeführt. 90 Prozent der Bürger meinten, in Wien könne man auch ohne Auto auskommen. Madreiter stimmt das positiv. Die nächsten Einschnitte sind schon geplant. Wien sagt dem Elterntaxi den Kampf an, das Autofahren vor Schulen wird verboten.

Thomas Madreiter, Planungsdirektor der Stadt Wien, referierte vor 230 Gästen des Bundes Deutscher Architekten NRW. Foto: Christoph Bünten/Architektenkammer