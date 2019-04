Luftverkehr : Icelandair fliegt von Düsseldorf nach Island

Düsseldorf Der Zielflughafen Keflavík ist der größte in Island. Geflogen wird bis zu viermal in der Woche mit einer Boeing 757, die Flugzeit von Düsseldorf aus beträgt rund 3 Stunden und 30 Minuten.

Nach zehnjähriger Pause verbindet die isländische Gesellschaft Icelandair wieder Düsseldorf mit Island: Am Donnerstag startete Flug FI578 vom isländischen Flughafen Keflavík in die Landeshauptstadt. „Wir freuen uns sehr, wieder in Düsseldorf zu sein“, erklärte Birna Ósk Einarsdóttir, CCO Sales and Customer Experience bei der Fluggesellschaft.

Der Airport Keflavík an der Südwestspitze Islands liegt etwa 40 Kilometer entfernt von der Hauptstadt Reykjavík, fast der komplette internationale Flugverkehr des Landes wird von dort aus abgewickelt. Icelandair wird die Strecke in diesem Monat dreimal pro Woche und ab Mai bis zu viermal pro Woche anbieten. Der Flug FI579 startet montags, mittwochs, donnerstags und samstags um 14 Uhr in Düsseldorf und landet um 15.40 Uhr in Keflavík. Der Flug FI578 startet um 07.40 Uhr in Keflavík International und kommt um 13 Uhr in Düsseldorf an.