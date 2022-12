Küchenchef des 25hours Düsseldorf im Porträt „Der Blick über Düsseldorf wird nicht langweilig“

In einem Berufsvorbereitungsjahr habe er unterschiedliche Jobs ausprobiert, auch in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel als Schreiner. Auch in der Küche habe er sich mal ausprobiert. Letztendlich führte sein Weg doch in die Konditorei, wo er viel Unterschiedliches im Alltag gelernt habe. Im Laufe der Zeit habe Latif – anders als erwartet – viel Spaß an der Pâtisserie entwickelt und in seinem Urlaub viele Praktika im Ausland gemacht, um die französische Küche besser kennenzulernen.