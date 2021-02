Kostenpflichtiger Inhalt: Demo in Düsseldorf : Hundetrainer fordern Öffnung der Hundeschulen

Düsseldorf Knapp 80 Hundetrainer, Betreiber von Hundeschulen und Hundehalter haben am Freitag in Düsseldorf für die Wiedereröffnung der Hundeschulen demonstriert. In NRW sind selbst Einzeltrainings an der frischen Luft verboten.